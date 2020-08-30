المرأة الإماراتية في طليعة التحول الرقمي

المصدر: دبي – البيان

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جلسة حوار افتراضية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت عنوان «دور المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: أفكار وتجارب ورؤى مستقبلية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، بمشاركة عدد من الموظفات العاملات في الهيئة. وقد ركزت الجلسة على التجارب المهنية والعملية للمرأة العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتطور المهني الذي حققنه في هذا المجال الحيوي عبر الاستفادة من الفرص التي وفرتها الإدارة العليا للهيئة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود في هذا السياق، ما يؤكد دور المرأة الإماراتية وأنها في طليعة التحول الرقمي.

بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقتها أحلام عبدالرحمن الفيل مديرة إدارة الاتصال المؤسسي، الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بالهيئة، أشادت فيها بما حققته المرأة الإماراتية من قفزات نوعية في شتى المجالات، ودورها في مختلف مشاريع الهيئة وبرامجها. وقالت: في هذه المناسبة، مناسبة يوم المرأة الإماراتية، لا يسعني إلا أن أتوجه بالتهنئة إلى كل الزميلات والأخوات في مختلف ميادين العمل الوطني، وقبل ذلك، وباسمكم جميعاً أتوجه بالتهنئة إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى قيادة دولة الإمارات على ما وصلنا إليه من مكانة عالمية متميزة في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين ما انعكس على سعادة الإنسان في دولة الإمارات.

شارك في الجلسة كل من المهندسات خولة المهيري، وسعاد الشامسي، وشيماء الحفيتي، وأدارتها شهد المهيدب مدير قسم التسويق في إدارة الاتصالات المؤسسي في الهيئة. وتطرقت المتحدثات في مداخلاتهن إلى أهمية بناء الكفاءات النسائية في قطاع الاتصالات ودور المرأة الفاعل في هذا القطاع منذ إعلان الاتحاد والتحديات التي واجهنها وكيفية التغلب عليها وإثبات كفاءاتهن لتولي أهم المناصب.

كما تناولت الجلسة الدور النسائي الفاعل في المشاريع الوطنية مثل مشروع الهوية الرقمية، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما ناقشت المتحدثات التحول الرقمي وانعكاساته المستقبلية على دور المرأة، وكيف يعمل هذا التحول على تمكين دور المرأة في قطاع الاتصالات، وتحقيق التوازن بين المهام المهنية والأسرية للمرأة.

وكان حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة قد أعلن عن تدشين مبادرتين مهمتين، المبادرة الأولى تحت عنوان المرأة الرقمية: إماراتيات في طليعة التحول الرقمي، وهي تتضمن إنشاء منصة رقمية للنساء العاملات في القطاع، وبوابة معرفة، ومنتدى نقاش، ومدونة، وكذلك فعالية سنوية كبيرة تسلط الضوء على جهود المرأة الإماراتية في قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات.

أما المبادرة الثانية، فهي تعزيز دور المرأة كممثلة لبلادها في المحافل الدولية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إيفاد عدد معين من النساء كل عام للتدرب على هذا الدور، وممارسته على أرض الواقع في منظمات عالمية كالأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والقمة العالمية للمجتمع.

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