220 ألف درهم حصيلة مزادين نظمتهما جمارك دبي

المصدر: وام

سجلت حصيلة إيرادات المزادين اللذين نظمتهما جمارك دبي يوم الخميس الماضي مبيعات بقيمة 220 ألف درهم منها 135 ألف درهم لمزاد شركة دناتا و 85 ألف درهم لمزاد شركات التخليص.

وكانت جمارك دبي نظمت مزادين في يوم واحد بمركز جمارك قرية الشحن لتخفيف الأعباء على المشاركين في المزاد وسط تطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية ملزمة حفاظاً على صحة وسلامة الحضور.

وشملت بضائع المزادين ملابس وقطع غيار الكترونية وأحذية وهواتف متحركة واكسسوارات طبية.

ويتم تنظيم هذه المزادات لبيع بضائع متنوعة مضت المدة القانونية على تخزينها أو إيداعها بالمستودعات الجمركية أو البضائع المحجوزة والمتروكة ويعد هذا المزاد العلني الذي اشتمل على مزادين في يوم واحد الأول منذ ظهور جائحة "كورونا".

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