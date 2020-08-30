«أي سي إم إي انترالوغ» تتوسع لتلبية الطلب المتزايد على حلول التخزين المؤتمتة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أي سي إم إي انترالوغ أكبر مزود لحلول أتمتة المستودعات والمصانع المتكاملة في الشرق الأوسط زيادة في الطلب على حلولها المبتكرة التي حققت طفرة للشركات فيما يتعلق بمراكز توزيعها، خاصة في فترة انتشار فيروس كورونا، حيث زاد عدد الشركات التي بدأت تنظر باهتمام إلى مجال عمل أي سي إم إي وحلولها المبتكرة في مجال أتمتة التخزين والمستودعات بدلاً من استئجار شركات من خارج المنطقة.

ولتحقيق الطلب المتزايد على خدماتها فإن شركة أي سي إم إي، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي احتفلت بمرور 45 عاماً على عملياتها هذا العام، تخطط للتوسع في السوق السعودية. كما تخطط شركة أي سي أم إي، بحلول نهاية عام 2020، إلى فتح مكتب مبيعات وخدمات في ألمانيا لتكون قريبة من عملائها في الاتحاد الأوروبي.

وقال نافين نارايان، مؤسس أي سي إم إي انترالوغ ومديرها التنفيذي: هناك طلب متزايد وقوي خلال عام 2020-2021 على خدماتنا مع توجه المنطقة إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وتوسع الاستثمارات الصناعية، ويسرنا توسعة عملياتنا لتغطي السوق السعودية هذا العام، ولدينا بالفعل عملاء من السعودية، ولكن بتثبيت حضورنا المحلي هناك سنكون قادرين على تزويد خدمات مباشرة في الموقع وعلى مدار الساعة، مع توفير خدمة الصيانة، وكذلك الاستجابة لأي طارئ فيما يتعلق بالصيانة والإصلاح ضمن المستوى نفسه الذي نوفره في الإمارات، ومع انتشار الفيروس وتوسع نمو التجارة الإلكترونية، أصبح هناك اهتمام كبير في التصنيع في المنطقة، وهناك إمكانية وآفاق واسعة في مجال التخزين الآلي والأتمتة في المستودعات والمصانع، فالشركات التي تعمل في قطاعات تنافسية مثل تجارة البقالة الإلكترونية بدأت تتحول الآن إلى حلول التوزيع المصغرة من أجل تحقيق متطلبات العملاء، وقد أعددنا ملفاً واسعاً من الحلول يلبي هذه المتطلبات والآن لدينا عدد كبير من الطلبات على هذه الحلول.

وفي عام 2018، واستباقاً لتوقع الاحتياج المتزايد على الأتمتة إقليمياً، فتحت أي سي إم إي منشأة إنتاجية في منطقة جبل علي الحرة، وهي الآن تنتج تشكيلة واسعة من أنظمة التحريك الأسطوانية والرافعات الفراغية وأجهزة التغليف وأنظمة التحكم وأنظمة مناولة المواد، كما تنتج المنشأة حلول أتمتة مصانع لتلبية طلبات العديد من الصناعات في المنطقة وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة. وأضاف نارايان: يعمل في منشأتنا في جبل علي أكثر من 80 موظفاً، وفيها قسم خاص بالبحث والتطوير، حيث نقوم بتطوير تشكيلة واسعة من حلول الأتمتة المبتكرة التي تلائم احتياجات السوق الإقليمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز