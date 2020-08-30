"مبادلة".. جهود رائدة ترسخ مكانة أبوظبي مركز عالمي موثوق لصناعة الطيران

المصدر: وام

تشهد "سند" لتقنيات الطيران نموا كبيرا من خلال توفير خدماتها لقاعدة متنامية من العملاء حول العالم من مقرها في أبوظبي إضافة إلى دورها في دعم استثمارات مبادلة لصناعة الطيران الهادفة لتحقيق التميز والريادة في الخدمات الهندسية وحلول التمويل.

وتركز استراتيجية الشركة على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وجمع وتحليل البيانات عبر جميع وحدات الأعمال بهدف الارتقاء بالخدمات التي توفرها لعملائها مما يدعم جهود مبادلة الهادفة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي موثوق لصناعة الطيران والخدمات الصناعية.

ومثل العام 2019 لشركة "سند" لتقنيات الطيران مرحلة مهمة في مسيرة الشركة حيث وقعت عقدين؛ الأول في معرض باريس للطيران بقيمة 24 مليار درهم وهو الأكبر في تاريخ الشركة ويستمر لمدة 9 سنوات.

والعقد الثاني جاء في معرض دبي للطيران مع جنرال إلكتريك بقيمة 500 مليون درهم ويمتد إلى 15 عاما لتصبح "سند" بذلك أول شركة صيانة محركات في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفر خدمات صيانة لمحركات "ليب" LEAP ليصل إجمالي عقود سند لتقنيات الطيران في 2019 إلى 24.5 مليار درهم.

في سياق متصل أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" عن تعيينات جديدة ضمن فريق الإدارة العليا في مجموعة "سند"، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية لدعم أهداف المجموعة بتوفير حلول متكاملة وشاملة لقاعدة عملائها العالميين من خلال كل من "سند لتقنيات الطيران" و"سند لتقنيات الطاقة" و"سند كابيتال".

وتم تعيين تروي لامبيث رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة سند مع استمراره في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة سند كابيتال، والتي استلم قيادتها منذ إطلاقها لأول مرة في العام 2009 فيما سيشغل منصور جناحي منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند مع استمراره في شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركتي "سند لتقنيات الطيران" و"سند لتقنيات الطاقة"، المنصب الذي يشغله منذ شهر مارس من العام 2018.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سند" والمدير التنفيذي لوحدة مبادلة لصناعة الطيران .." مع التغير الكبير الناتج عن توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وتوقعات العملاء سنستطيع من خلال رؤيتنا الهادفة إلى تكوين مجموعة خدمات متكاملة من مواصلة دورنا في الابتكار وتوفير منتجات رائدة وفق أعلى المعايير العالمية لتلبية احتياجات العملاء وإضافة القيمة لهم. وبفضل الجهود المميزة والخبرة القيادية التي يتمتع بها كلٌ من تروي ومنصور سنتمكن من تحقيق خططنا المستقبلية والمضي للأمام بخطى راسخة".

يذكر أن مجموعة "سند" تضم ثلاث شركات هي شركة "سند لتقنيات الطيران"، المتخصصة في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات الطائرات، وشركة "سند كابيتال"، مزود خدمات تأجير مكونات ومحركات الطائرات، وشركة "سند لتقنيات الطاقة"، المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات الغازية، لتصبح مجموعة "سند" أحد أبرز المراكز المتخصصة في توفير خدمات الطيران عبر توفيرها حلولًا شاملة تدعم احتياجات عملائها.

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