اعتماد عالمي من «معهد الجمعيات المجتمعية» لـ«ثري سكستي كوميونيتيز»

المصدر: دبي – البيان

حازت «ثري سكستي كوميونيتيز»، إحدى الشركات التابعة لـ «مجموعة التزام لإدارة الأصول» والمزود لخدمات إدارة المجمّعات العقارية الإمارات وسلطنة عُمان، لقب «شركة معتمدة للإدارة المجتمعية»، لتصبح بذلك إحدى الشركتين الوحيدتين الحاصلتين على الاعتماد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وخارج الولايات المتحدة الأمريكية من «معهد الجمعيات المجتمعية».

وقال آلان رولاندز، مدير عام «ثري سكستي كوميونيتيز»: يمثل الحصول على الاعتماد الدولي كـ «شركة معتمدة للإدارة المجتمعية» إنجازاً بارزاً يضع «ثري سكستي كوميونيتيز» في موقع متقدّم على منافسيها ضمن الأسواق الإقليمية.

وأضاف: لطالما شكل الحصول على لقب «شركة معتمدة للإدارة المجتمعية» أحد أبرز الأهداف الرئيسية المحدّدة في إطار «رؤية 21»، وهو برنامج تحويل الأعمال الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لثقافتنا الأوسع والموجهة لتعزيز الأعمال والتنظيم المؤسسي تحت شعار «غات وانكي» في سبيل تمكين الموظفين من التواجد ضمن بيئة عمل شاملة وإيجابية وضمان تقديم خدمة متميزة للعملاء. ونفخر بقدرتنا على تحقيق هذا الإنجاز النوعي في وقت مبكر.

وتحظى الشركات الحاصلة على شهادة «شركة معتمدة للإدارة المجتمعية» بمكانة مرادفة للموثوقية والجودة والتميز ضمن الأسواق، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى التزامها المطلق بالامتثال للمعايير الصارمة المتبعة من قبل «معهد الجمعيات المجتمعية».

ويتطلب الحصول على الاعتماد تلبية شروط محددة، أولها ألاّ تقل خبرة الشركة عن ثلاث سنوات في تقديم خدمات إدارة المجمّعات المتكاملة، بناءً على التحقق من العميل.

الإضافة إلى تعيين «مدير جمعية التجمعات المهنية» كمدير أول للشركة، وأن تكون نسبة 50% من إجمالي الموظفين من المديرين الذين عملوا في الشركة لمدة عامين على الأقل ويحملون اعتماد مدير محترف. وتقدم شركة «ثري سكستي كوميونيتيز» محفظة متكاملة من خدمات جمعيات الملاك وإدارة المجتمعات العقارية لعدد من أبرز المشاريع السكنية والتجارية في الإمارات وسلطنة عمان.

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