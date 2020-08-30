بنوك الإمارات تستخدم 44.38 مليار درهم من سيولة تسهيلات "المركزي"

المصدر: وام

بلغت قيمة السيولة التي سحبتها البنوك الإماراتية من رصيد التسهيلات التي رصدها مصرف الإمارات المركزي ضمن خطة الدعم للبنوك 44.38 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو 2020 وذلك بحسب ما تظهره احدث الأرقام الصادرة عن المركزي.

وتشكل قيمة السيولة التي جرى سحبها مع نهاية شهر يونيو 88.8% تقريبا من اجمالي قيمة التسهيلات التي رصدها المصرف المركزي والبالغة 50 مليار درهم.

ويعكس الارتفاع في وتيرة السيولة المسحوبة زيادة عدد البنوك التي استخدمت سيولة التسهيلات خاصة بعد الاشعار الذي أصدره المصرف المركزي منتصف مايو الماضي والذي تضمن تسهيل إجراءات الاستفادة من السيولة الموجهة لخطة الدعم مما حفز المزيد من البنوك على استخدامها خاصة وأنها بتكلفة صفرية.

وقال طلال المزروعي الخبير المالي إن خطة الدعم التي اقرها مصرف الإمارات المركزي قبل عدة أشهر كان لها انعكاسات إيجابية على القطاع البنكي في دولة الإمارات كما استفاد منها عدد كبير من عملاء البنوك سواء كانوا من الشركات او الأفراد.

وأشاد المزروعي بالدور الايجابي الذي اضطلع به مصرف الإمارات المركزي لتعزيز الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار المالي في الدولة.

وتظهر احصائيات المصرف المركزي أن حركة البنوك للاستفادة من سيولة الدعم كانت قوية خلال شهر ابريل الماضي حيث بلغت قيمة السيولة المسحوبة 31.85 مليار درهم ارتفعت الى 42.33 مليار درهم في شهر مايو قبل ان تغلق عند مستوى 44.38 مليار درهم في يونيو.

وكان المصرف المركزي حث جميع البنوك في وقت سابق على استخدام سيولة التسهيلات لمساعدة عملائها سواء كانوا من الشركات أو الأفراد من خلال تأجيل ما عليهم من مستحقات وذلك وفق ضوابط محددة.

يشار الى أن المصرف المركزي أعلن في يونيو الماضي عن بلوغ عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي 26 بنكا، منها 17 بنكا سحبت 100% من التمويل الممنوح لها فيما وصل عدد المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140 ألف مستفيد.

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