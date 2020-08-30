596 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 596 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 179 مبايعة بقيمة 316.65 مليون درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 140.47 مليون درهم و151 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 176.18 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا .

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 47 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 262.38 مليون درهم منها 35 رهن أراض بقيمة 231.9 مليون درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 30.48 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 110 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 33 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 17.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 7 ملايين درهم.

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