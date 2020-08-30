"الإمارات الإسلامي" يطلق عرضاً لتمويل المنازل لمواطني الإمارات والخليج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونه مع شركة "نخيل" لإطلاق عرض جذاب لتمويل المنازل لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بشراء المنازل في مشروع "فلل ند الشبا".

وفي إطار العرض الحصري، يمكن للمستثمرين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تمويل يصل حتى 85% من قيمة العقار بأسعار منافسة تبدأ من نسبة ثابتة مقدارها 3.19% لمدة عامين. ويقدم المصرف أيضاً حسماً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية، وإعفاءً من رسوم التقييم، وأسعار الربح تستند إلى سعر الربح المحدد بين المصارف الإماراتية "إيبور" بعد انتهاء مدة الربح الثابتة.

يقع مجتمع "فلل ند الشبا" الجديد والمسور التابع لشركة "نخيل" في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن من قبل المواطنين بدبي، ويضم 1572 فيلا فاخرة جاهزة للسكن مؤلفة من 4 و5 غرف نوم مستوحاة من الطراز المعماري للبحر المتوسط والمغربي.

تضم الفلل الجديدة مساحات للمعيشة واسعة، وغرفة للخادمة مع مدخل منفصل، وحمامات داخل جميع غرف النوم، وشرفات رحبة، وحديقة واسعة، وموقف خاص مغطى يتسع لسيارتين، وبأسعار تبدأ من 2.398 مليون درهم.

وسيضم المجتمع مركزاً للتجزئة والترفيه خاص به، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأول من 2021، وتشمل المرافق بما في ذلك سوبر ماركت سبينس، وصالونات للرجال والنساء، ومطعم، ومقهى، وصيدلية، وحوض سباحة، وملعب رياضي.

وكعرض ترويجي، يمكن للعملاء الراغبين بشراء الفلل مباشرة من شركة "نخيل" الاستفادة أيضاً من رسوم خدمات مجانية لمدة 5 سنوات، و2% رسوم تسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إضافة إلى قسيمة مجانية شرائية للأجهزة المنزلية بقيمة 15000 درهم.

وفي معرض تعليقه على العرض، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد و إدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: " يسعدنا أن نتعاون مع شركة نخيل، لتقديم هذا العرض الحصري والتنافسي لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لمساعدتهم على امتلاك منزل أحلامهم. وبما أن تمويل المنازل يشكل جانباً كبيراً من عملياتنا".

وأضاف الملا: "يسعدنا اليوم أن نوفر لمتعاملينا الكرام فرصة امتلاك المنازل في مجتمع سكني جديد وفاخر بدبي، ونحن على ثقة بأن هذا العرض سيدعم الاهتمام المتزايد بقطاع العقارات في دولة الإمارات وسيحظى باستحسان واسع بين متعاملينا من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي".

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