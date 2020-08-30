حاضنة سبينس للأعمال تدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت متاجر «سبينس» - المملوكة محلياً - أمس عن أسماء الفائزين ببرنامجها لحاضنة أعمال الشركات الصغيرة لتوريد الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2020.

وتجاوزت مستويات المشاركة توقعات «سبينس»، حيث تقدّمت أكثر من 160 شركة محلية بطلبات اتسمت بمعايير عالية ومتميزة. واستجابة لذلك، بادرت «سبينس» بزيادة عدد الشركات الفائزة، مع اختيار 22 علامة تجارية سيتم تسريع إدراج منتجاتها في «سبينس»، إضافة إلى قبول شركتين إضافيتين ضمن برنامجها لتطوير المنتجات.

وقد حظيت هذه المبادرة بالتكريم من مكتب الأمن الغذائي والمائي التابع لحكومة دولة الإمارات، لمساهمتها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة. وقال توم هارفي، مدير العمليات التجارية في «سبينس»: «أذهلتنا المستويات العالية للمنتجين المحليين لدينا هنا في الإمارات - من المنتجات الطازجة والمواد الغذائية المعـبّأة، إلى الابتكار في عروض الأطعمة الصحية.

عندما أطلقنا هذه المبادرة، توقعنا دعم 3 إلى 5 شركات محلية، ولكن إدارتنا التنفيذية وافقت بالإجماع على ضرورة احتضان المزيد من العلامات التجارية وعرض منتجاتها. ولقد أكّد البرنامج بالفعل أننا - كوطن واحد - لدينا القدرة على تعزيز إنتاجنا الغذائي المحلي - وفي سبينس، نحن فخورون حقاً بأن نكون في مكانة جيدة للمساعدة على تطوير ودعم مثل هذه الشركات المحلية الموهوبة».

وتهدف حاضنة سبينس للأعمال إلى تحفيز ومكافأة الابتكار بين صغار منتجي ومصنعي المواد الغذائية في الإمارات، من خلال تذليل الحواجز والعقبات أمام دخول المحال التجارية، والمساعدة على تسريع المسار الصعب للشركات في كثير من الأحيان لإدراج وعرض منتجاتها على الرفوف.

وستحظى كل شركة فائزة بمستوى الدعم اللازم لتسهيل إدراج منتجاتها في محال السوبر ماركت - سواء من حيث المساعدة في عمليات الإنتاج أو التوزيع؛ وجلسات التدريب الشهرية مع أعضاء الإدارة العليا؛ أو موارد التسويق.

ومن بين الشركات الـ24 الفائزة، هناك 11 شركة من فئة الأطعمة الطازجة، وتسع شركات تقدّم منتجات غذائية ممتدة الصلاحية، وأربع شركات للأطعمة المجمّدة.

وتضم قائمة الشركات الفائزة شركة «أونيست كيتشن» (Honest Kitchen) التي تستخدم المكونات النظيفة فقط لتحضير الوجبات الطازجة والجاهزة؛ وشركة «كرامب أند كو» (Crumb & Co.) التي تقدم لمسة لذيذة وفريدة لكعكات الدونات المخبوزة الطازجة؛ وشركة «سبراوت» (Sprout) التي تقدم وجبات صحية وجاهزة للأطفال مُعدّة بالاستناد إلى أسس علوم التغذية.

وقالت المؤسّسة المشاركة للشركة الإماراتية الناشئة «أونيست كيتشن»: «نفخر حقاً بأن سبينس أخذت بزمام المبادرة للقيام بذلك فهناك العديد من الشركات المحلية الصغيرة التي لديها إمكانات كبيرة، ولكن ليس لديها الفرصة للنمو. لقد منحتنا سبينس ذلك تماماً».

وأضافت كاترينا باباتريفون، المؤسس المشارك لشركة «سبراوت»: «بدأنا العمل قبل تفشي الوباء مباشرة - لقد أطلقنا أعمالنا فعلياً عندما بدأ كل شيء بالإغلاق، ولذلك كان الأمر صعباً بالنسبة لنا. نحن ممتنون جداً للعمل مع سبينس، ونؤمن بأنها سوف تدعمنا من خلال تحسين نطاق وصولنا للمستهلكين بينما نواصل مشوارنا الريادي».

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