تمديد عروض العودة إلى المدارس حتى 26 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

مع بدء العام الدراسي الجديد، لا يزال هناك وقت للحصول على كافة مستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة بعد تمديد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عروض العودة إلى المدارس لغاية 26 سبتمبر، ما يمنح العائلات فرصة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتسوق براحة وأمان.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «مع اقتراب نهاية الإجازة الصيفية وانطلاق العام الدراسي الجديد، يقدم موسم العودة إلى المدارس عروضاً ترويجية متميزةً لأولياء الأمور والطلبة على حد سواء».

وأضاف: «اكتسب موسم العودة إلى المدارس أهمية أكبر هذا العام، في ظل استعداد الطلبة للعودة إلى الفصول الدراسية بعد فترة طويلة من التعلم عن بعد. ومع وضع ذلك في الاعتبار، تم تمديد هذا الموسم بهدف منح العائلات الوقت الكافي للحصول على ما يحتاجونه من مستلزمات وضمان أفضل بداية ممكنة للعام الدراسي الجديد».

وتابع الخاجة: «تمثل صحة المتسوقين وسلامتهم أهمية قصوى بالنسبة للجميع خلال هذه الفترة، حيث تواصل كافة مراكز التسوق في دبي تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك التعقيم وقياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي، وهو ما يتيح لسكان دبي وزوارها التسوق براحة تامة».

وخلال موسم العودة إلى المدارس، تقدم هيئة المعرفة والتنمية البشرية برنامج #وتتجدد_الحياة من أجل مساعدة أولياء الأمور والأطفال على اجتياز العام الدراسي المقبل بنجاح والاستمتاع ببداية إيجابية من خلال سلسلة من الأنشطة التعليمية التفاعلية.

إجراءات

وسيتواجد موظفو ومسؤولو هيئة المعرفة والتنمية البشرية بمناطق مخصصة في مول الإمارات من 30 أغسطس وحتى 5 سبتمبر، وفي سيتي سنتر مردف من 9 سبتمبر وحتى 19 سبتمبر.

ويمكن للعائلات التحدث إلى موظفي الهيئة وتوجيه الأسئلة لهم حول إجراءات السلامة المتبعة في المدارس، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الأنشطة الترفيهية مثل صنع وتصميم الكمامات الخاصة بهم وكذلك صنع كمامات خاصة سيتم توزيعها على الطلبة في السودان كجزء من مبادرة أقيمت بالشراكة مع منظمة اليونيسف.

خيارات

وتبدأ فروع هوم سنتر العام الدراسي الجديد بطرح مجموعة فريدة من نوعها، حيث تقدم خيارات عديدة بأسعار مخفضة ويمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات تبدأ من 20 وحتى 70 بالمئة على منتجات مختارة تشمل مستلزمات المطبخ والديكور. ويسري عرض هوم سنتر بمناسبة العودة إلى المدارس حتى 20 سبتمبر.

هدية

وسيحصل العملاء حتى يوم 6 سبتمبر في متاجر سواروفسكي بدبي مول ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة ومارينا مول ودبي فستيفال سيتي مول وسيتي ووك وابن بطوطة مول على قلم سواروفسكي الحصري عند إنفاق 600 درهم داخل المتجر، وهو ما يشكل هدية رائعة للطلبة من محبي التميز.

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