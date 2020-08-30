أسواق التجزئة تتعافى بمستوى أسرع من المتوقع

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

أكد محمد هلال الحزامي رئيس مجموعة محمد هلال التجارية في الدولة أن الأسواق بدأت بالانتعاش التدريجي، وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعافي قطاعات كثيرة، في مقدمتها تعافي أسواق التجزئة على مستوى أسرع كثيراً من المتوقع.

وأرجع هلال الذي يمتلك مجموعة تجارية من الأعمال المنوعة داخل الدولة هذا التعافي إلى هذا الدعم الكبير والحوافز الاقتصادية من قبل الحكومة، والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 33 مبادرة لدعم الاقتصاد.

وذكر هلال: كعهد دولة الإمارات دائماً، خاصة في وقت الأزمات، سارعت الحكومات في مختلف إمارات الدولة بتقديم العديد من المبادرات، مع ضخ مليارات من الأموال إلى الأسواق، مع كثير من التسهيلات والإعفاءات التي ساهمت في تخفيف وطأة الأزمة على قطاع الأعمال مع انتشار وتفشي جائحة «كوفيد19» المعروف بفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في انهيار سريع وغير عادي لكبرى الشركات والأسواق على مستوى العالم.

وعن حجم استفادة مجموعته من التحول الرقمي والتسوق عبر الإنترنت، واعتباره الملاذ الآمن، والتعويض المناسب عن إحجام الزبائن عن التسوق بالطرق التقليدية المتعارف عليها.

قال محمد هلال: إن مجموعته خطت خطوات واسعة في هذا المجال، فسعت قبل وخلال الأزمة على فتح أسواق جديدة عبر الإنترنت سعياً منا للوصول إلى زبائننا أينما كانوا، وسوف نواصل مشوارنا في هذا المجال حتى بعد تعافي الأسواق وعودة الزبائن إلى التسوق بطرقهم التقليدية التي تشعر المتسوق بسعادة أكثر، كما تساهم هذه الطرق التقليدية في توسيع قاعدة اختيارات الزبائن والتعرف على سلع ومنتجات جديدة، بعكس قناعاتهم المسبقة بمنتج معين يقوموا بشرائه عبر الاتصال الرقمي وطرق التسوق عبر الإنترنت.

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