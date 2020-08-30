«لويجيا دبي» يواكب موسم العطلات

المصدر: (دبي – البيان)

أطلق «لويجيا» المطعم الإيطالي العريق الحائز العديد من الجوائز، والذي يقع في فندق ريكسوس بريميوم بمساكن شاطئ جميرا، باقة من التجارب الصيفية المميزة.

وقال أنطونيو لاغروتا، المدير العام في مطعم لويجيا الإيطالي حول باقات العطلات الصيفية الجديدة: «لقد أعدنا تحضير قائمتنا الجديدة للتركيز على توفير مجموعة من الأصناف التي تطابق رؤيتنا في تقديم أصناف إيطالية أصيلة، ولكي نضمن أن يحصل ضيوفنا على تجربة تناول طعام إيطالي استثنائية ومتجددة كل يوم، ويسعدنا أن قائمة الطعام الجديدة قد لاقت الدعم والاستحسان من قبل الضيوف الجدد والعائدين في الأسابيع الأخيرة، والذين هم مصدر إلهام لنا ونحن ممتنين للغاية لهم».

أسّس مطعم لويجيا كل من لويجي غرناتشيا وإنريكو كوبولا. ويقدم أطباقاً من المطبخ الإيطالي الأصيل في دبي منذ 2018.

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