الشارقة تبحث فرص التعاون مع الشركات الهندية

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أمس الأول ندوة تفاعلية (عن بعد) عبر منصة زووم بعنوان «الفرص الاستثمارية للشركات الهندية» استعرض خلالها الفرص الاستثمارية التي تزخر بها إمارة الشارقة في عدد من القطاعات الحيوية والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة بما في ذلك سهولة ممارسة الأعمال والمحفزات التنافسية والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في مختلف القطاعات التجارية والصناعية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند والشارقة.

شارك في الندوة الدكتور أمان بوري القنصل العام الهندي في دبي ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وحسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر«(استثمر في الشارقة) وإيمرسون إن. بوارك المدير العام لتطوير الأعمال في شركة»غلف تينر«إلى جانب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي شركات استثمارية من جميع أنحاء الهند و السيده سوناندا راجيندران المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العربية الهندية (في الهند).

ودعا مروان بن جاسم السركال في كلمته الافتتاحية إلى توسيع الأنشطة الاستثمارية بين الجانبين وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها قطاعات الأعمال في هذه المرحلة التي يمر بها العالم والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتميز بها المنطقة في مجالات الرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا الزراعية والخدمات اللوجستية والإعلام، مشيداً بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الإمارات والهند.

وأكد الدكتور أمان بوري أن تحديد فرص النمو والتعاون بين الهند والإمارات أمر حيوي لكلا البلدين لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة الراهنة.

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