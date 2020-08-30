90 مليوناً مبيعات «دبليو كابيتال» في 8 شهور

المصدر: (دبي- البيان)

نجحت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية في دولة الإمارات، بتحقيق مستويات جيدة من مبيعات العقارات في إمارة دبي، خلال الفترة من يناير 2020 حتى الآن (8 أشهر)، بقيمة تتراوح بين 85 - 90 مليون درهم على الرغم من التحديات، التي فرضتها جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، خلال عام 2020.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية في معرض تعليقه، إن المبيعات القوية للشركة تعكس الثقة الكبيرة بالقطاع العقاري في إمارة دبي، خلال فترة جائحة «كورونا».

وأوضح أن العقارات في دبي تعتبر أحد الملاذات الآمنة للقيمة لا سيما مع تراجع الدولار الأمريكي، خلال الأشهر الأخيرة، ما شجع عدداً من المستثمرين للاستفادة من انخفاض الأسعار، وتراجع قيمة العملة الخضراء وخوفاً مع تأثر استثماراتهم المالية، بسبب اضطرابات الأسواق.

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