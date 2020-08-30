«ميد»: الإمارات نجحت في التعامل مع «كوفيد»

المصدر: (دبي- سيد صالح)

رصدت «ميد» مؤشرات إيجابية عدة مفادها أن اقتصاد الإمارات نجح في التعامل مع تداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي «كوفيد 19» في العالم، ما يعكس تفاؤلاً متزايداً بشأن تعافيه من هذه الأزمة.

وأكد تحليل للمجلة أن أول المؤشرات التي تبعث على تصاعد التفاعل بشأن مستقبل اقتصاد الإمارات هو أن القطاع المالي قد حظي بدعم لا محدود من جانب الحكومة، فيما تشكل جهود الحكومة المؤشر الثاني في إعادة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية على نحوٍ يجمع بين السرعة والأمان ووصفها بالإيجابية.

وتطرق إلى المؤشر الثالث والتحسن اللافت خلال الشهرين الماضي والجاري في أداء بعض القطاعات في اقتصاد الإمارات، ومنها قطاعا التجزئة والترفيه بفعل زيادة الطلب الداخلي. وتوقعت «ميد» نجاح الإمارات، وبصفة خاصة دبي، خلال العام المقبل.

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