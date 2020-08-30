مراكز التسوق خلايا نحل في ختام «صيف دبي»

المصدر: دبي- بشار باغ

عاد النشاط إلى مراكز التسوّق مرة أخرى في ظل العروض الترويجية المدهشة والفعاليات المميزة والجوائز القيّمة التي تضمنتها فعاليات الدورة 23 لمفاجآت صيف دبي والتي اختتمت أمس حيث تحولت المراكز التجارية إلى خلايا نحل في آخر أيام الحدث .

وعلى مدار 7 أسابيع قدمت نحو 500 علامة و3000 محل تجاري باقة من أفضل التخفيضات والعروض الترويجية حيث تراوحت التنزيلات بين 25 و75 % بالإضافة إلى تخفيضات استثنائية تصل إلى 90 % خلال الـ 48 ساعة الأخيرة للحدث، بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع الختامي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن موعد انطلاق مفاجآت صيف دبي لهذا العام، تزامن مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، بعد تقييد الحركة لأشهر عدة بسبب (كوفيد 19).

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