موقع أمريكي: سحر دبي مختلف

المصدر: (دبي-وائل الخطيب)

قال موقع «باكت ليست جيرني» إن دبي حققت نمواً مشهوداً وأصبحت معيارًا عالمياً للفخامة والترفية والسياحة والتجزئة، موضحاً أن الإمارة تحولت إلى أكبر مركز تجاري للمنطقة ووجهة ترفيه عالمية تزخر فرص كبيرة للسيّاح للاستمتاع بتجربة أشياء جديدة وشيقة.

وبحسب الموقع السياحي الالكتروني أنه وبصرف النظر عن كونها وجهة تسوق شهيرة عالميًا ومدينة تزدان بالأرقام القياسية العالمية، فإن دبي تختزن العديد من المعالم الحصرية والأنشطة الفريدة التي يمكن القيام بها في دبي وحدها دون غيرها وإن حدث فإن السحر ليس هو نفسه.

وأضاف الموقع العالمي ومقره كارولاينا الشمالية أنه ليس من الممكن حتى الآن رؤية العالم كما هو من برج خليفة - أطول مبنى من صنع الإنسان على وجه الأرض حيث يصعب وصف المنظر من منصة المراقبة في الطابق 144 بالكلمات وهذا ما يجعله مكانًا لا بد من زيارته حيث يقف برج خليفة شامخًا على قمة العالم ما يخلق أفقًا مبدعًا لدبي.

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