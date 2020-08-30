الإمارات السابعة ضمن أغنى 25 دولة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلّت الإمارات في المركز 7 عالمياً في قائمة أغنى 25 دولة في العالم التي أصدرها أمس موقع«وول ستريت 7/‏‏‏24»، وتفوّقت على النرويج وإيرلندا وبروناي دار السلام والولايات المتحدة وهونغ كونغ والدانمارك وايسلاندا.

وبحسب تقديرات الموقع فإن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2019 بلغ 70240 دولاراً ويعد من الأعلى عالمياً، في حين ناهز الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 نحو 421.1 مليار دولار واحتلت المرتبة 30 من بين 206 دول وقدر عدد السكان بنحو 9.8 ملايين نسمة.

وقال موقع الشركة الأمريكية ومقرها ولاية ديلاوير، إن الإمارات تستمد ثروتها إلى حد كبير من مواردها الطبيعية وبالتحديد النفط حيث تستأثر الدولة على ما يقرب من 6 % من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وولّدت صادرات النفط الخام والمكرر نحو 40 % من صادرات البلاد البالغة 242 مليار دولار في 2018. وتعمل الدولة على تنويع اقتصادها، وتعزيز قطاعي التجارة والسياحة. والتركيز على تحسين تعليم سكانها.

ولتحديد أغنى البلدان في العالم، قام موقع«وول ستريت» مستخدماً بيانات من البنك الدولي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستعراض بيانات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لـ 194 دولة ومنطقة خاصة مع البيانات المتاحة من البنك الدولي والذي يقدر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي باستخدام طريقة تعادل القوة الشرائية، وهي بالأسعار الجارية للدولار الدولي.

وتشترك معظم البلدان المدرجة في هذه القائمة في العديد من العوامل المشتركة، بما في ذلك البنية التحتية الموثوقة والثقة في المؤسسات العامة، والتجارة الدولية الواسعة والإدارة الفعالة والاستفادة من الموارد الطبيعية.

في حين أن غالبية هذه البلدان لديها اقتصادات متنوعة ومعقدة، فإن بعضها خاصة الموجودة في الشرق الأوسط تعتمد بشكل شبه كامل على ثروتها النفطية. وعربياً حلّت الكويت في المركز 16 والسعودية في المرتبة 25.

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