«دبليو كابيتال» تسجل أداء قوياً بمبيعات 90 مليون درهم خلال فترة «كورونا»

المصدر: دبي- البيان

نجحت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية في دولة الإمارات، بتحقيق مستويات جيدة من مبيعات العقارات في إمارة دبي، خلال الفترة من يناير 2020 حتى الآن (8 أشهر)، بقيمة تتراوح بين 85- 90 مليون درهم على الرغم من التحديات، التي فرضتها جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، خلال عام 2020.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية في معرض تعليقه، إن المبيعات القوية للشركة تعكس الثقة الكبيرة بالقطاع العقاري في إمارة دبي، خلال فترة جائحة «كورونا».

وأوضح أن العقارات في دبي تعتبر أحد الملاذات الآمنة للقيمة لا سيما مع تراجع الدولار الأمريكي، خلال الأشهر الأخيرة، ما شجع عدداً من المستثمرين للاستفادة من انخفاض الأسعار، وتراجع قيمة العملة الخضراء وخوفاً مع تأثر استثماراتهم المالية، بسبب اضطرابات الأسواق.

وأفاد بأن التعاملات العقارية رغم أزمة «كورونا» فإن قيمة المبيعات العقارية في دبي سجلت أكثر من 10 مليارات درهم خلال الربع الثاني 2020، بأقل 40% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ولكنه رقم جيد جداً في ظل الظروف الاقتصادية، التي تزامنت مع هذه الفترة.

وذكر الزرعوني أن تأثيرات «كورونا» على القطاع العقاري بدأت تتلاشى، وهناك إقبال واسع على العقارات في دبي، ما يقود إلى مرحلة قوية من التعافي.

وكشف أن المبيعات العقارية في دبي انتعشت في الأشهر الأخيرة، ليصل إجماليها منذ بداية العام وحتى الآن ما يقرب من 39 مليار درهم حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، موضحاً أن القطاع العقاري في الإمارة أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الجائحة، والتي استمرت طول الربع الثاني من العام الحالي.

وبالنسبة لسوق الإيجارات، أشار الزرعوني إلى تحسن الإيجارات خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام على نحو ملحوظ، وسط زيادة الإقبال على التأجير على الرغم تحديات الجائحة.

ويرى رئيس «دبليو كابيتال» أن القطاع العقاري استطاع التكيف مع الأزمة، بفضل استخدام المنصات الرقمية لإتمام عمليات البيع أو التأجير أو تحصيل الإيجارات وإبقاء المشترين والمستأجرين المحتملين على تواصل دائم.

ولفت إلى أن القطاع العقاري ما زال يملك الكثير من الفرص الاستثمارية في ظل استجابته السريعة لتطلعات العملاء، والتكيف مع أنماط البناء الجديدة التي الأزمة الأخيرة، موضحاً أن أسعار العقارات السكنية وصلت إلى مستويات مغرية، وبعوائد متوقعة خلال فترة وجيزة وسط احتمالات لعودة ارتفاع الأسعار خلال العام 2021.

وقال «إن هناك فرصة حتى نهاية العام الحالي لاقتناص الفرص قبل أن تبدأ وتيرة الارتفاع مطلع الربع الأول من العام المقبل»، ناصحاً المستثمرين «من يملك السيولة بالوقت الراهن فلن يجد أفضل من عقارات دبي لتحقيق أرباح جيدة مع تأثر قطاعات الأصول الأخرى».

وتعمل «دبليو كابيتال» على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وصولاً إلى المشاريع والمجمعات الفاخرة.

ولدى «دبليو كابيتال» العديد من علاقات التسويق الحصرية مع مجموعة مختارة من المطورين الكبار في دبي، وعلى رأسهم إعمار العقارية، الأمر الذي يتيح لها تلبية تطلعات عملائها، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية بأسعار منافسة للغاية.

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