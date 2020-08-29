حيازة المصرف المركزي من الذهب تقفز إلى 6.58 مليار درهم

المصدر: وام

واصل مصرف الإمارات المركزي رفع قيمة حيازته من الذهب إلى مستوى قياسي جديد في نهاية شهر يونيو 2020 حيث بلغت 6.58 مليار درهم بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة مع ديسمبر 2019 فيما وصلت نسبة النمو على المستوى السنوي 27.6 % وذلك بحسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.

وتأتي خطوة المصرف المركزي بهذا الخصوص بالتزامن مع القفزات السعرية القياسية المتواصلة التي حققها سعر المعدن الأصفر منذ بداية العام الجاري والتي دفعت بسعر الاونصة إلى تخطي حاجز 2000 دولار في السوق الفوري العالمي للذهب قبل أن يتعرض لجني أرباح طبيعية عادت به إلى 1964 دولارا بتاريخ 29 أغسطس الجاري.

وتفصيلا تظهر إحصائيات المصرف المركزي أن رصيده من السبائك الذهبية زاد بمقدار 148 مليون درهم خلال شهر يونيو 2020 مقارنة مع مايو من العام ذاته فيما بلغت قيمة الزيادة منذ بداية العام الجاري 2.536 مليار درهم ونحو 5.333 مليار درهم على المستوى السنوي.

ويظهر مؤشر حركة قيمة الرصيد التراكمي لمصرف الإمارات المركزي من الذهب زيادة متواصلة منذ بداية العام الجاري حيث ارتفعت إلى 5.951 مليار درهم في الربع الأول من العام ثم واصلت مسيرتها الصاعدة بالغة مستوى 6.377 مليار درهم في شهر ابريل قبل أن تقفز إلى 6.432 مليار درهم في مايو من العام ذاته وتغلق بعد ذلك عند الرصيد الجديد المسجل في يونيو الماضي.

يشار إلى أن قيمة رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية بلغ 1.015 مليار درهم في نهاية العام 2016 ثم ارتفعت إلى 1.152 مليار درهم في نهاية العام 2017 وإلى نحو 1.134 في عام 2018 وذلك بحسب احصائيات رسمية للمصرف.

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