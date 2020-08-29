100 مليون درهم حصيلة شراء الأجانب والمؤسسات من أسهم دبي في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ضخ المستثمرون الأجانب والمؤسسات 100 مليون درهم في سوق دبي كمحصلة شراء الأسبوع الماضي موزعة بواقع 86.3 مليوناً للأجانب و13.8 مليوناً للمؤسسات، بينما مالوا نحو التسييل في أبوظبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بحو 2.96 مليار درهم، منها 1.46 مليار في دبي و1.5 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 1.8 مليار سهم، موزعة بواقع 1.3 مليار في دبي و519.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 34.4 ألف صفقة.

وتباينت إغلاقات الأسهم في ختام تعاملات الأسبوع الماضي إذ واصل سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي مستمداً الدعم من مكاسب الأسهم القيادية لا سيما في قطاعي البنوك والعقار، بينما سوق أبوظبي هامشياً مع تعرضه لعمليات جني أرباح محدودة.وصعد سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% رابحاً 4.6 مليارات درهم ليغلق عند 2269.27 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والنقل، بينما تراجع سوق أبوظبي 0.17% إلى 4535.14 نقطة، مع هبوط العقار والاتصالات مقابل ارتفاع البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.69% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.97% و«الإمارات دبي الوطني» 4.23%، ونما قطاع العقار 0.1% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 0.69% و«داماك» 2.26% و«إعمار للتطوير» 3.21% و«ديار» 2.73% .

وهبط قطاع النقل 1.28% مع تراجع «أرامكس» 1.63% و«الخليج للملاحة» 1% و«العربية للطيران» 0.85%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.84% مع انخفاض «دبي للإستثمار» 0.83% و«سوق دبي المالي» 1.95% في حين ارتفع «شعاع كابيتال» 4.64%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على السيولة بنحو 455.8 مليون درهم وذلك بعد أن تم إضافة السهم إلى مؤشر «فوتسي راسل» للشركات ذات رأس المال الكبير، تلاه «إعمار العقارية» 239.1 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 124.6 مليون درهم، وحقق «أمان» أكبر ارتفاع 21.37% تلاه «دار التكافل» 16.54%، ثم «مصرف السلام السودان» 15.94%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 18.29%، تلاه «المصرف الخليجي التجاري» 12.11%، ثم «أملاك» 7.16%. وعمد المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصاف 92.5 مليون درهم، موزعة بواقع 6.16 ملايين للخليجيين و86.3 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصاف 92.5 مليون درهم، منها 3.94 ملايين للعرب و88.5 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، صعد قطاع البنوك هامشياً 0.02% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.18% و«أبوظبي الإسلامي» 0.75% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.74%، وزاد قطاع الاستثمار 0.22% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.83% و«الواحة كابيتال» 0.82% فيما تراجع «إشراق» 8.9%، وارتفع قطاع الطاقة 3% مع ارتفاع «دانة غاز» 1.69% و«أدنوك للتوزيع» 0.95%، فيما انخفض «طاقة» 1.95%.

أداء

تباين أداء المؤسسات في أسواق الأسهم المحلية حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بصاف 13.8 مليون درهم، ونحو التسييل في أبوظبي بصاف 6.5 ملايين درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصاف 6.5 ملايين درهم، فيما اتجهت تعاملاتهم نحو التسييل في سوق دبي، وبلغت اجمالي صافي استثماراتهم 13.8 مليون درهم.

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