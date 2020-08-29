«الإمارات كلاسيك» تتوسع في دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «الإمارات كلاسيك» أول من أمس في دبي فرعها الثاني في مركز الطوار بالقصيص لتقديم الخدمات الحكومية متبعة مفهوم الخروج من أزمة فيروس كورونا الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لإعادة فتح الاقتصاد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي شارك فيه صادق علي علي مكاناكام الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة تميم أبو بكر والمدير العام كوروماث مويدين وعدد من مسؤولي اقتصادية دبي.

وأعلن صادق علي مكاناكام بدء انطلاق عمليات وخدمات الشركة للجمهور، متوقعاً انتعاش الاقتصاد والعودة إلى نشاط ما قبل الأزمة خلال فترة وجيزة، وأن دافع الشركة هو تقديم المساعدة لجميع عملائها من الأفراد والشركات للتغلب على الوضع المترتب على وباء فيروس كورونا مع توفير الوقت والمال.

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