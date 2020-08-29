«طيف الإمارات» تفتتح متجراً في دبي مول

المصدر: دبي- البيان

في خطوة تؤكد انتعاش أسواق التجزئة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحفز الاقتصاد، افتتحت مجموعة «طيف الإمارات» متجرها الجديد بدبي مول وإطلاق عطرها الجديد «الحر T15» من مجموعة العطور طيف بمناسبة عودة النشاط الاقتصادي.

وسيقدّم المتجر الجديد تجربة فريدة ومتنوعة للباحثين عن التميز ولمحبي العطور التي تعبر عن استقلالية شخصيتهم، ويضم المتجر الجديد تشكيلة واسعة من منتجات طيف الإمارات من العطور والبخور والعود والمسك وهدايا قيّمة وراقية تُثري الروح بسحر الشرق وأصالة التقاليد وتنبض بأجود المكونات الطبيعية التي انتقيت بعناية فائقة.

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