دبي وجهة للسياحة والفعاليات والأعمال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أشادت تقارير عالمية حديثة بالرؤية المستقبلية التي نوّعت بها دبي مواردها الاقتصادية لتعزز الإمارة مكانتها وجهة للسياحة والفعاليات والحوافز والأعمال، حيث خطت خطوات مهمة نحو عصر ما بعد النفط والبحث عن مصادر جديدة للدخل، واستطاعت تعزيز مكانتها الاقتصادية في العالم.وقال تقرير نشره حديثاً موقع «Live and Let’s Fly» إن طيران الإمارات أثبتت أنها محرك اقتصادي، حقق الثروة والمكانة للإمارة والتي اقترنت بدرجة عالية من الثقة في أن الناقلة أصبحت ركناً أساسياً لاقتصاد دبي، كونها حققت لدبي مكانة عالمية مرموقة في تصنيف المدن العالمية 2020.

وقالت منصة «سام تشوي» الإعلامية الخاصة بالطيران والسفر إن دبي وضعت الأسس لاستقطاب حركة الطيران العالمية، من منطلق كون المدينة النابضة بالحياة وجهة راسخة للسياحة والسياحة الصحية والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والأعمال ومعرض «إكسبو دبي » العام المقبل والذي تم تأجيله بسبب «كوفيد19».

وعقب الموقع على قرار طيران الإمارات التحول إلى الطائرات الأصغر حجماً من بوينغ 787، بدلاً من بوينغ 777X قائلاً إن إدخال طائرات بوينغ أقل حجماً يمكن أن يساعد طيران الإمارات على تعزيز حركة السفر إلى دبي، موضحاً أنه بفضل هذين النوعين من الطائرات، يمكن لطيران الإمارات أيضاً الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق الأقل ازدحاماً من دبي، كما تفعل شركات الطيران الأخرى بأساطيلها المختلطة.

وأضاف أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأهم للصين، وسوف تستمر التجارة الثنائية بين الصين والإمارات في الازدهار في السنوات المقبلة.

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