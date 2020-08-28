«وول مارت» تؤكد تحالفها مع مايكروسوفت للاستحواذ على «تيك توك»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أعلنت وول مارت أنها بصدد التحالف مع مايكروسوفت للاستحواذ على «تيك توك». وأكدت شركة التجزئة العملاقة لقناة CNBC أنها مهتمة بشراء تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة.

ونقلت القناة عن مصادر عليمة حسب وصفها القول، إن شركة ByteDance، الشركة الأم لـ «تيك توك» ومقرها بكين، تقترب من إبرام اتفاقية لبيع عملياتها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في صفقة من المحتمل أن تتراوح بين 20 و30 مليار دولار، لكن المصادر قالت إن الشركة لم تختر مشتر بعد، لكنها قد تعلن عن الصفقة في الأيام المقبلة.

وبتأكيد «وول مارت»، فإنها تنضم إلى العديد من الأطراف الأخرى التي تسعى للاستحواذ على شركة التكنولوجيا، بما في ذلك Oracle.

ورفض راندي هارجروف المتحدث باسم «وول مارت»،، الإفصاح عن كيفية توزيع الشركتين لملكية تيك توك في حال فوزهما بالعرض، وما إذا كانت شركة التجزئة هي مالكة الأغلبية.

وقالت عملاقة التجزئة في بيان إن دمج «تيك توك» في التجارة الإلكترونية والإعلان «يمثل فائدة واضحة للمبدعين والمستخدمين في تلك الأسواق». دون التطرق إلى كيفية توظيف تيك توك أو ما إذا كانت ستكون جزءاً من وول مارت.

وأشار البيان إلى أن العلاقة المحتملة مع «تيك توك الولايات المتحدة» بالشراكة مع مايكروسوفت يمكن أن تضيف هذه الخدمة الرئيسية وتزود «وول مارت» بطريقة مهمة للوصول إلى عملاء قنوات التسويق الشاملة «أومني تشانيل» وخدمتهم بالإضافة إلى تنمية أسواقها الخارجية وأعمالها الإعلانية. وأعربت الشركة في بيانها عن ثقتها بأن الشراكة مع مايكروسوفت ستلبي توقعات مستخدمي «تيك توك» الأمريكيين، بينما ترضي مخاوف المنظمين الحكوميين في الولايات المتحدة.

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