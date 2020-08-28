«سيدات الشارقة»: حضور مؤثر في كافة المجالات

المصدر: الشارقة - وام

أكدت خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة أن المرأة الإماراتية أثبتت خلال العقود الماضية حضورها الفعّال والمؤثّر في جميع المجالات التنموية وحققت إنجازات تُسجّل لها نتيجة إرادتها القوية وإصرارها على النجاح في ظل الدعم والاهتمام الكبير من قيادتنا الرشيدة من أجل النهوض بمهاراتها وتمكينها للارتقاء بقدراتها المختلفة وذلك ليتسنى لها خدمة مجتمعها على أكمل وجه ولتكون قدوة في العطاء اللامحدود لتظل دولة الإمارات على القمة في جميع المجالات.

وقالت إن الجهد الذي تقوم به المرأة في الإمارات كبير ومشرف ويستحق كل التقدير وإن مشاركة المرأة في نهضة المجتمع تعد ركناً أساسياً وذا أهمية عالية.

وأضافت: في إمارة الشارقة نعمل دائماً في نادي سيدات الشارقة على تعزيز دور المرأة في مسيرة النهضة بتوفير بيئة متفردة ومتكاملة تتمتع بالخصوصية والأمان وتمنح المرأة الفرصة لتطوير قدراتها من خلال العديد من البرامج والفعاليات ليكون النادي بذلك مثالاً يُحتذى به في إدارة الأعمال وتخريج القيادات النسائية في مختلف المجالات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز