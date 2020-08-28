رغدة تريم: الإماراتية شريك فاعل في البناء

المصدر: الشارقة - البيان

قالت رغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، إن ريادة الإمارات في شتى المجالات جسدتها عناوين كثيرة من التميز عالمياً وإقليمياً، ولعل من أجمل هذه العناوين هو ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تمكين على كافة الصعد حتى غدت رمزاً للتنمية الشاملة والمستدامة، وشريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة البناء الوطني إيماناً من القيادة الرشيدة للدولة بأن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لا بد من أن تكون ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل والمساهمة.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية في إمارة الشارقة استطاعت أن تسجل تقدماً يسطر لها في سجلها وفي مسيرتها ومشاركتها الفعالة في مسيرة التنمية.

وأضافت: «تمكنت المرأة الإماراتية خلال 50 عاماً منذ قيام اتحاد الدولة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وفي مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتنموية وأصبحت شريكاً رئيساً في تطور المجتمع، وأثبتت وجودها في مختلف المجالات».

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