عيسى عطايا: دورهن مؤثر في التخطيط والإشراف والتنفيذ

المصدر: الشارقة-البيان

أكد عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، المطور لمشروع الممشى، و 06 مول في الشارقة، أن المرأة الإماراتية، لعبت دوراً مؤثراً على صعيد التخطيط والإشراف والتنفيذ، في كل ما حققته الإمارات من إنجازات فارقة، على صعيد التنمية المستدامة، واستشراف المستقبل، وها هي تواصل مسيرتها المباركة، بدعم القيادة الرشيدة، لتصل الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في كل المجالات.

وأضاف أن ما وجّهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بأن يكون شعارالاحتفال بيوم المرأة الإماراتية «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، توافقاً مع شعار الدولة الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن عام 2020 هو عام الاستعداد للخمسين، يعطي دلالة خاصة، على الدعم الذي تقدمه سموها للمرأة الإماراتية في كل زمان ومكان.

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