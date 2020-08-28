خليفة الشيباني: الإمارات رمز عالمي لتمكين المرأة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد خليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية، أن الإمارات وبدعم من القيادة الرشيدة، تحولت إلى رمز عربي وعالمي لتمكين المرأة وفي كل المجالات، فقد تبوأت المرأة الإماراتية المرتبة الأولى في نسبة المشاركة في هيئات صنع القرار، والمراكز القيادية، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لعام 2019 الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية، التابع لهيئة المرأة العربية.

وأضاف أن ابنة الإمارات أثبتت قدرتها على الإبداع والتفوق، من خلال بصمتها الواضحة في تصميم وتصنيع وإطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، في يوليو الماضي، لتسهم في تحقيق حلم الإمارات، بأن تصبح واحدة من بين دول عدة تطمح لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وتابع أن المرأة الإماراتية سجلت حضوراً لافتاً في ميدان العمل التطوعي، وضمن أفراد خط الدفاع الأول، منذ بداية انتشار الجائحة العالمية، وساهمت في تقديم الدعم والمساندة لجميع الفئات المتضررة، وأصرت على أن تكون جزءاً من هذا العمل الوطني، الذي يحظى بتضافر كل الجهود المخلصة، من خلال تقديم الدعم والمساندة.

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