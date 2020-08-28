طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى لوساكا وتواصل توسيع شبكتها في أفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى لوساكا (زامبيا) برحلتين أسبوعياً اعتباراً من 4 سبتمبر المقبل. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة العالمية إلى 79 مدينة.

ويوفر استئناف الرحلات إلى لوساكا الفرصة أمام عملاء طيران الإمارات للسفر براحة وأمان إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى. كما ستوسع إضافة لوساكا شبكة طيران الإمارات في أفريقيا إلى 9 مدن. مزيد من المعلومات عن شبكة خطوط وخدمات طيران الإمارات حالياً على الموقع www.emirates.com/wherewefly

وسوف تعمل الرحلات إلى لوساكا بطائرات البوينج 777-300ER. واعتباراً من 4 سبتمبر، ستخدم طيران الإمارات عاصمة زامبيا يومي الأحد والجمعة. وتغادر الرحلة "ئي كيه 713" مطار دبي الدولي في الساعة 8:20 صباحاً وتصل إلى لوساكا في الساعة 1:30 يعد الظهر. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 714" من لوساكا في الساعة 3:30 عصراً لتصل إلى دبي في الساعة 12:35 بعد منتصف الليل. والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

دبي ترحب بزوارها

تعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية. ففي عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية. وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم "السفر الآمن" SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي على www.emirates.com/COVID19assistance.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا. معلومات حول الإجراءات والخدمات على كل رحلة، متوفرة على الموقع www.emirates.com/yoursafety

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