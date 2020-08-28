«فايف للمنتجعات» تحمل روح الضيافة من دبي إلى سويسرا

المصدر: دبي – البيان

عززت فايف للفنادق والمنتجعات مكانتها في دبي منذ انطلاقها 2017، مع امتلاكها نخبة من أفضل المطاعم والأماكن الترفيهية المرموقة حيث تسعى المجموعة حالياً إلى نقل تجربتها المميزة في دبي ونقل نظامها الرائد للضيافة في دبي إلى سويسرا بإعلانها عن إضافة فندق جديد في زيوريخ إلى مجموعة فنادقها الحالية. وقال كبير مولشانداني رئيس فايف: «من دواعي فخرنا أن نجمع روح الريادة، التي يتحلى بها قطاع الضيافة في دبي مع التقاليد السويسرية العريقة في الضيافة الفاخرة».

وأضاف مولشانداني: «ما كان لذلك أن يتحقق لولا التزام جميع الإدارات في الإمارات، وخصوصاً طيران الإمارات ومطار دبي لجهودهما في بناء مركز عالمي يستقبل أكثر من 80 مليون زائر في دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لوضعها معايير رفيعة لمؤسسات الضيافة في المنطقة، وشركة»نخيل«لبنائها نخلة جميرا الشهيرة وقرية جميرا الدائرية».وأضاف : «الإيمان الراسخ بدبي هو الذي يوفر الأساس لإنشاء مؤسسات ضيافة عالمية المستوى، ويبقى علينا اغتنام الفرص الهائلة، التي توفرها حكومة دبي للنمو ضمن واحد من الاقتصادات الأكثر ريادة في العالم».

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