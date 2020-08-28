الاتحاد للطيران تعزز أنظمتها الرقمية

المصدر: أبوظبي – البيان

عززت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات أنظمتها الرقمية من خلال تحديث التطبيق الخاص بها للهاتف المتحرك عبر أجهزة أندرويد وآبل وهواوي، متيحة للضيوف إمكانية إدارة رحلاتهم بسهولة أكبر.

وتم إضافة مفتاح جديد يسمح للضيوف بشراء ترقيات لرحلاتهم أو غيرها من الإضافات الأخرى، مستخدمين أميال ضيف الاتحاد كوسيلة للدفع، فضلاً عن إمكانية الاختيار من بين عشرة خيارات دفع أخرى، من ضمنها خيار «Travel Bank/‏بنك السفر»، الذي أضيف مؤخرًا إلى قائمة الحجز.

مرونة إضافية

وقال فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في الاتحاد للطيران،: «قمنا بإنشاء»ترافل بنك«ليوفر مزيدًا من المرونة لضيوفنا في زمن كورونا، وليتيح لهم إنشاء حساب خاص يمكنهم العودة إليه في المستقبل لاسترداد رحلاتهم. مع الخاصية الجديدة تلك يستطيع الضيف حجز رحلته المقبلة عبر رصيد السفر الخاص به والذي احتفظ به خلال الفترة التي لم يتمكن فيها من السفر حسب المخطط نظرًا للقيود المفروضة على السفر».

ويتميز التطبيق المحسّن للهاتف المتحرّك بسهولة الاستخدام حيث يتيح للضيوف إدارة بياناتهم، وحجز رحلاتهم عبر خاصية البحث الصوتي، فضلاً عن إمكانية انضمامهم لبرنامج الولاء ضيف الاتحاد التابع للشركة. كما تم إدراج خدمات أوبر وغوغل للخرائط في التطبيق لإرشاد المسافرين إلى المطار والمناطق المحيطة به. ويتوافر تطبيق الاتحاد للطيران للهاتف المتحرك للتحميل اليوم عبر غوغل بلاي ومعرض هواوي للتطبيقات وآبل ستور.

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