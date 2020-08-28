«Hub71» تستقطب الشركات الناشئة الأمريكية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «Hub71»، منصة التكنولوجيا العالمية، التي تقودها «مبادلة للاستثمار»، عن إبرام شراكة مع «TechWadi»، التي تضم شبكة تتخذ من «وادي السيليكون» بالولايات المتحدة مقراً لها وهي مؤسسة غير ربحية رائدة تبني علاقات وشراكات مثمرة، يستفيد منها روّاد الأعمال والمستثمرين بكل من «وادي السيليكون» والشرق الأوسط. وتدعم الشراكة استراتيجية أبوظبي الرامية لأن تصبح منظومة تكنولوجية عالمية لتحفيز الشركات الناشئة في الإمارات والعالم.وسيسهم برنامج Hub71 X TechWadi في تعزيز التبادل المعرفي العابر للحدود، وتدفق الصفقات الاستثمارية، واستفادة الطرفين من الإمكانات المتوفرة بالسوق، وفي الوقت نفسه، سوف تُمنح الأولوية للشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء من الولايات المتحدة للاستفادة من برنامج حوافز Hub71 ومنظومتها، فيما ستتاح الفرصة للشركات الناشئة العاملة تحت مظلة المنصة/‏‏‏ للتواصل المباشر مع شركات رأس المال الجريء المنضوية ضمن شبكة «TechWadi» وتشمل شركات Google Venture و500Startups وSilicon Valley Bank، وشبكة خبراء التدريب والتوجيه من كل «أبل» و«وفيسبوك» و«جوجل» و«بالانتير» و«سيلزفورس» وغيرها.

تحسين الحلول

وقال نادر مصيطف، رئيس تطوير الأعمال والشراكات في «Hub71»: «تسهم شراكتنا مع «TechWadi» في تحقيق القيمة لكل من مجتمعات مؤسسي الشركات العالمية ضمن المنصة وأي شركة أمريكية ناشئة تتطلع إلى تعزيز حضورها بالشرق الأوسط، والاستفادة من فرص النمو».ومن المقرر أن يشهد البرنامج، طرح الشركات الأمريكية الناشئة، التي اختارت أبوظبي نقطة انطلاق لتحقيق النمو عالمياً، قدراتها وإمكاناتها من أجل الاستفادة من مزايا برنامج الحوافز السخي، الذي توفره «Hub71»، مثل السكن المجاني والضمان الصحي والمساحات المكتبية، لمدة تصل إلى 3 سنوات، بقيمة حتى 3 ملايين درهم (800 ألف دولار) في شكل دعم غير قائم على امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى الوصول إلى السوق ورأس المال والكوادر الكفؤة والإطار التنظيمي المرن.

منظومة الأعمالوقال شريف البدوي، عضو مجلس الإدارة في «TechWadi» والمدير الشريك في 500 Startups: «نركّز على تنمية منظومة ريادة الأعمال في المنطقة ونقوم بدعم مجتمع «TechWadi» في وادي السيليكون وغيرها، ونحن سعداء بالشراكة مع «Hub71»، حيث ستوفر لنا فرصاً للمساهمة في تمكين روّاد الأعمال من خلال الاستفادة من مجموعة المزايا، التي توفرها المنصة، مثل الموارد وشبكة الموجّهين والتدريب والتمويل بين أبوظبي ووادي السيليكون».

وقال علاء حلاوة، رئيس وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة التابعة لـ «مبادلة للاستثمار»: «تنتهج مبادلة مبادئ أكثر رسوخاً في ما يتعلق باستثماراتها، والذي يتجلى بوضوح من خلال القيمة، التي نوفرها لمحفظة الشركات التابعة لنا ولشركائنا من شركات رأس المال الجريء على امتداد شبكتنا العالمية، وضمن مجتمع التكنولوجيا المتنامي في منصة «Hub71». يأتي ذلك في الوقت الذي تحظى أبوظبي بمكانة متينة كونها وجهة تستقطب الشركات التكنولوجية الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تتطلع إلى الاستفادة من فرص النمو، لا سيما في ظل توفر بيئة تشريعية تتسم بالمرونة وتستشرف المستقبل».

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