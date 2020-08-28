طيران الإمارات إلى بانكوك مجدداً أول سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى بانكوك برحلات يومية اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 78 وجهة في مطلع سبتمبر، لتوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمناً من وإلى العاصمة التايلندية، عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، كما ستصبح بانكوك المدينة الخامسة عشرة في جنوب وجنوب شرق آسيا ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.

وسوف تستخدم طيران الإمارات على خط تايلند طائرات البوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى ورجال الأعمال والسياحية.

واعتباراً من أول سبتمبر، سوف تغادر الرحلة «إي كيه 384» مطار دبي الدولي يومياً الساعة 1:50 صباحاً وتصل إلى بانكوك في 11:30 صباحاً، أما رحلة العودة «إي كيه 385»، فتقلع من مطار بانكوك الدولي في الساعة 3:25 صباحاً وتصل دبي 6:35 صباحاً.

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد 19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

ترحيب بالزوار

تعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية، ففي 2019 استقبلت 16.7 مليون زائر، واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية، وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم «السفر الآمن» SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

المرونة والضمان

وتوفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات حتى 31 أغسطس 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر 2020، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم، بسبب القيود غير المتوقعة على الرحلات أو السفر المتعلقة بـ«كوفيد 19» أو عندما يحجزون تذكرة مرنة Flex أو بالغة المرونة.وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد 19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020.

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