0.64 % انخفاض تكاليف البناء في دبي بالربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

تراجع الرقم القياسي العام لتكاليف البناء 0.64% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2020 وانخفضت أسعار تكاليف البناء 0.66% للمباني السكنية و0.54% للمباني غير السكنية.

وبمقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الثاني 2020 مع الربع الثاني 2019، تراجعت تكاليف البناء 1.76% حيث انخفضت تكاليف البناء للمباني السكنية 1.83% وللمباني غير السكنية 1.52%.

وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء انخفاضاً 0.64% نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني 1.08% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر 1.13% ومجموعة الصناعة التحويلية 1.07%. وانخفضت تكاليف البناء 0.66% للمباني السكنية نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية 1.09% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر 1.13% ومجموعة الصناعة التحويلية 1.09%.

وتراجعت تكاليف البناء بنسبة 0.54% للمباني غير السكنية حيث انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية 1.02% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر 1.15% ومجموعة الصناعة التحويلية 1.01%.

وعلى الصعيد السنوي سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء انخفاضاً 1.76% نتيجة انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني 2.95% والتي جاء تراجعها نتيجة انخفاض أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنحو 5.71% ومجموعة الصناعة التحويلية 2.79%.

المباني السكنية

وانخفضت تكاليف البناء 1.83% للمباني السكنية نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 2.98% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر 5.71% ومجموعة الصناعة التحويلية 2.81%.

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