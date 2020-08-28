إعادة تصميم قطاعات أعمال «الإمارات للاتصالات المتكاملة»

المصدر: دبي - البيان

استكمالاً لجهودها الرامية إلى مواكبة التحولات وتلبية المتطلبات المتزايدة لعملائها، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن إعادة تصميم قطاعات أعمالها من خلال تحديد خمسة قطاعات أعمال رئيسية تشكل مظلة شاملة لجميع عمليات الشركة. وتستهدف الشركة من خلال نموذج عملياتها الجديد توفير تجارب جديدة وفائقة الجودة تتناسب مع تطلعات العملاء في العصر الرقمي، وترسيخ مكانتها كشريك جدير بالثقة من جانب مختلف فئات العملاء، فضلاً عن تعزيز وتيرة وسرعة التحول الرقمي.

وسيدخل نموذج العمليات الجديد حيز التنفيذ خلال الربع الرابع 2020. وبمجرد البدء باعتماد النموذج الجديد للعمليات، ستتألف اللجنة التنفيذية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من:

- الرئيس التنفيذي للشركة يوهان دينليند

- الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية فهد الحساوي

- الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال العملاء وقنوات التواصل أنتوني شاينر

- الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار فريد فريدوني

- الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بيتر لارنهولت

- الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا سليم البلوشي

- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: قيس بن حميدة

- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية: إيهاب حسن

- رئيس الشؤون التنظيمية والحوكمة: حنان أحمد

إيهاب حسن

قيس بن حميدة

وقال يوهان دينليند، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يعتمد نموذج العمليات الجديد الذي تبنته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في قطاعات أعمالها على 5 ركائز رئيسة، حيث ستندرج جميع العمليات التي تتطلب تفاعلاً مباشراً مع العملاء تحت مظلة «العمليات والشؤون التجارية» و«العملاء وقنوات التواصل» و«الأعمال الجديدة والابتكار». بينما ستشكل عمليات ووظائف قسم التكنولوجيا قطاع أعمال جديد تحت اسم «التكنولوجيا وتقنية المعلومات».

عمليات وشؤون تجارية

وسيكون قطاع «العمليات والشؤون التجارية» مسؤولاً عن وضع وتحديد الاستراتيجية التجارية الخاصة بعمليات الشركة، وإدارة الشؤون الخاصة بخدمات العملاء من الأفراد والشركات، فضلاً عن تطوير وطرح المنتجات والخدمات الجديدة في السوق والارتقاء بتجربة العملاء ورقمنة الخدمات وإدارة عمليات العلامات التجارية. وسيشرف على قيادة قطاع «العمليات والشؤون التجارية» فهد الحساوي.

عملاء وقنوات تواصل

وستتمثل مهمة قطاع «العملاء وقنوات التواصل» في إدارة جميع نقاط اتصال المبيعات والخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات، بما في ذلك الاستراتيجية الخاصة بقنوات التواصل وإدارة وقياس مؤشرات الأداء وضمان أعلى معايير جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي. وسيشرف على قيادة قطاع «العملاء وقنوات التواصل» أنتوني شاينر.

أعمال جديدة وابتكار

وسيكون قطاع «الأعمال الجديدة والابتكار» الحاضنة الرئيسية للفرص والإمكانيات التي توفرها منظومة الحلول والتقنيات الرقمية الجديدة، وستتمثل مهمته بالإشراف على عملية ابتكار وتطوير الأعمال والخدمات الجديدة التي من شأنها تعزيز ودفع نمو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هذا القطاع مسؤولاً عن إدارة الشراكات والاستثمارات الجديدة المتعلقة وتحليلات الأعمال ورؤى البيانات. وسيشرف على قيادة قطاع «الأعمال الجديدة والابتكار» فريد فريدوني.

تقنية المعلومات والتكنولوجيا

بيتر لارنهولت

سليم البلوشي

وبهدف تعزيز مجالات أعمالها الرئيسية وتقنياتها الجديدة، أعادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عملية تشكيل وظائف قسمي «تقنية المعلومات» و«التكنولوجيا»، وذلك لتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين كلا القطاعين من خلال إنشاء وظائف مشتركة في مجالات رئيسة مثل التخطيط الاستراتيجي والحوكمة والأمن الإلكتروني والعمليات. وسيعمل كلا القطاعين على تحديد أهداف مشتركة للعمليات والقدرات والرؤى المستقبلية. وسيقود قطاعا أعمال «تقنية المعلومات» و«التكنولوجيا» كل من بيتر لارنهولت وسليم البلوشي على التوالي.

المساواة بين الجنسين

وستواصل الشركة الالتزام بتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وترسيخ ثقافة مؤسسية تعتمد على الأهداف والأداء. وتم تعيين حنان أحمد رئيسةً للشؤون التنظيمية والحوكمة (بالإنابة)، والذي يعتبر قسماً جديداً يستهدف ضمان أعلى مستويات التميز في إدارة الجوانب المتعلقة بجميع أصحاب المصلحة، إضافة إلى الشؤون المتعلقة بالحوكمة المؤسسية. كما تم تعيين علي آل علي، في منصب وكيل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (بالإنابة).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز