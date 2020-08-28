2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 423 مبايعة بقيمة 821.81 مليون درهم، منها 103 مبايعات للأراضي بقيمة 389.69 مليون درهم و320 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 432.12 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.68 مليار درهم منها 151 رهن أراض بقيمة 1.51 مليار درهم و163 رهن فلل وشقق بقيمة 173.81 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 327 مليون درهم ورهن في منطقة نايف بقيمة 164 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 225.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 160 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفا الأولى بقيمة 28 مليون درهم.

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