«أڤيڤا» تستحوذ على «أوسيسيفت»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أڤيڤا للبرمجيات الهندسية والصناعية، وشركة أوسيسيفت للبرمجيات وخدمات البيانات الصناعية، عقد اتفاقية تستحوذ من خلالها أڤيڤا على OSIsoft مقابل مبلغ 5 مليارات دولار. وبهذا تدمج الشركتان منتجاتهما المتكاملة لتقدما أفضل البرمجيات الصناعية وحلول إدارة البيانات لمساعدة العملاء في المؤسسات الصناعية على تسريع استراتيجياتهم للتحول الرقمي وتعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة التي أصبحت متطلبات ملحّة للعملاء في الوقت الراهن.

وتعمل OSIsoft مع أكثر من 1000 من أبرز شركات الطاقة والمرافق في العالم، منها 38 شركة من أبرز 40 شركة للنفط والغاز ضمن قائمة فورتشن العالمية، وجميع الشركات العشر الأولى في العالم في قطاع المعادن والتعدين، و 37 من أكبر 50 شركة للمواد الكيميائية والبتروكيماوية في العالم و9 من أكبر 10 شركات في قائمة فورتشن العالمية لأبرز شركات الصناعات الدوائية.

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