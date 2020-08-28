جني الأرباح يتواصل في دبي ومكاسب طفيفة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس مع استمرار تعرض الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح مستحقة ومنطقية للجلسة الثانية على التوالي خصوصا في قطاعي العقار والبنوك بعد مكاسبهما الأخيرة، فيما اقتربت السيولة من 700 مليون مع سيطرة 5 أسهم على 65% منها بقيادة «الإمارات دبي الوطني».

وانخفض سوق دبي 0.86% إلى 2269.27 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار مقابل صعود النقل، فيما صعد سوق أبوظبي 0.12% عند 4535.15 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والاستثمار مقابل هبوط العقار.

واستقطبت الأسهم سيولة 684.6 مليون درهم، موزعة بواقع 338.7 مليوناً في دبي و345.89 مليوناً بأبوظبي، وتم تداول 471.29 مليون سهم منها 374.28 مليوناً في دبي و97 مليوناً بأبوظبي من خلال 7212 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.9% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.2% فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.48%، ونزل قطاع العقار 1.49%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.1%، بينما صعد قطاع النقل هامشياً 0.06%. وواصل «الإمارات دبي الوطني» تصدره للنشاط للجلسة الثالثة مستقطباً 130.4 مليون درهم، يليه «الاتحاد العقارية» 68 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 39.5 مليوناً. وحقق «مصرف السلام السودان» أكبر ارتفاع 11.11%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصاف 22.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتعزز سوق أبوظبي بارتفاع قطاع البنوك 0.18%، كما صعد قطاع الاتصالات.

وزاد قطاع الطاقة 0.9%، وزاد قطاع الاستثمار 0.17%، ونزل قطاع العقار 1.25%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بنحو 85.6 مليونا. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع 5.8%، فيما كان «الجرافات البحرية» الأكثر انخفاضاً 5%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصاف 80 مليونا، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

ــ صادقت عمومية «دار التكافل» على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 4.9 ملايين درهم أي ما يعادل نحو 3.3% من رأس المال عن فترة النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد إضافة بند توزيع الأرباح في جدول أعمال الجمعية من خلال خطاب مكتوب من بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 10 % من الأسهم.

ــ أعلنت شركة «سيراميك رأس الخيمة» تأكيد دار الشريعة للاستشارات المالية والإسلامية بأن أنشطة أعمال الشركة وأسهمها متوافقة مع مبادئ الشريعة وأن النسب المالية ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها بموجب معايير الشريعة

ــ باعت «أملاك للتمويل» أمس الأول، 1.3 مليون سهم من أسهمها، ما نسبته 0.0008% من رأس المال المكتتب بسعر 0.3226 درهم للسهم، ليصل عدد الأسهم المتبقية للبيع بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية إلى 16.1 مليون سهم.

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