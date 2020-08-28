الإمارات تترأس اجتماعاً عربياً تحضيرياً للمؤتمر العالمي للاتصالات

المصدر: دبي – البيان

اختتمت أمس فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل العربي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2021 برئاسة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية.

وخلال مداخلته في بداية أعمال الاجتماع توجه المهندس ماجد المسمار، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات رئيس الوفد الإماراتي المشارك، إلى جمهورية لبنان الشقيقة قيادة وشعباً بأحر آيات العزاء والمواساة بضحايا انفجار ميناء بيروت، معرباً عن وقوف الإمارات وكافة الدول العربية إلى جانب جمهورية لبنان في هذا الوقت الصعب.

وأضاف: «كان للدول العربية دور كبير في إنشاء ودعم قطاع تنمية الاتصالات، ومنذ نشأته عام 1989 حصلت الدول العربية على منصب مدير قطاع التنمية في مناسبتين، وكان للمجموعة العربية دور فعال في مختلف المؤتمرات والاجتماعات بقطاع التنمية».

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