«موانئ دبي العالمية» ضمن مجموعة استشارية للنقل ببريطانيا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «موانئ دبي العالمية»، المزود العالمي للخدمات اللوجستية الذكية لسلسلة التوريد المتكاملة، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن اختيارها ضمن المجموعة الاستشارية لخدمات لنقل التابعة للحكومة البريطانية التي تكثف جهودها وخططها للتفاوض على صفقاتها التجارية.

وقامت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، ليز تراس، بإطلاق 11 مجموعة استشارية تجارية جديدة الأربعاء كجزء من حملة واسعة، للاستفادة من خبرات الشركات والمؤسسات الكبرى، بهدف دعم المفاوضات التجارية الطموحة مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا. وتغطي المجموعات الاستشارية جميع القطاعات الرئيسية، بما في ذلك خدمات النقل، لتوفير المعارف والقدرات والخبرة الاستراتيجية اللازمة للمفاوضات، التي تدخل مرحلة حاسمة خلال الفترة الحالية.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يسر موانئ دبي العالمية أن تكون ضمن المجموعة الاستشارية للنقل التابعة لحكومة المملكة المتحدة، بينما تُكثف الجهود، ويتم إعداد الخطط الحكومية اللازمة للتفاوض حول الصفقات التجارية. ونتطلع إلى التعاون مع الحكومة البريطانية، للمساهمة في تعزيز التجارة العالمية وتدفقها من وإلى المملكة المتحدة، بما يعود بالفائدة على عملائنا عبر سلاسل التوريد حول العالم».

وتلعب موانئ ومحطات «موانئ دبي العالمية» دوراً حيوياً في المملكة المتحدة وأوروبا كونها مراكز رئيسية للتجارة في المنطقة والعالم من خلال شبكتها اللوجستية البرية والبحرية المتكاملة. وتعتبر «موانئ دبي العالمية» المشغل الوحيد للمحطات الذي يوفر ميناءين بالمياه العميقة في المملكة المتحدة؛ موانئ دبي العالمية ساوثامبتون على الساحل الجنوبي، وموانئ دبي العالمية لندن جيتواي، على مصب نهر التايمز في لندن. ويمثل لندن جيتواي أسرع الموانئ نمواً في المملكة المتحدة مع مجمع لوجستي يقع بالقرب منه. ويتمتع الميناء بقدرات هائلة تجعله أكبر ميناء ومجمع لوجستي متكامل في القارة الأوروبية. كما تعتبر محطة ساوثهامبتون الأكثر إنتاجية في المملكة المتحدة.

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