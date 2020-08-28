ثبات البنزين والديزل في سبتمبر للشهر السادس

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ثبتت لجنة تسعيرة الوقود، أمس، أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر المقبل للشهر السادس على التوالي.

وجاءت تسعيرة سبتمبر 2020 شاملة ضريبة القيمة المضافة (5%) مثل أسعار شهور أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس، حيث يبلغ سعر البنزين الممتاز 1.91 درهم لتر، وسعر لتر البنزين خصوصي 95 مقدار 1.80 درهم، وسعر بنزين بلس 1.72 درهم للتر، كما استقر سعر لتر الديزل عند مقدار 2.06 درهم. وأعلنت شركات البترول في الدولة، أمس، أسعار شهر سبتمبر على مواقعها على شبكة الإنترنت، وأكدت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» أن العمل بالتسعيرة الجديدة يبدأ الثلاثاء المقبل.

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