تقرير عالمي: دبي وجهة العطلات العائلية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير عالمي نشر حديثاً إن دبي تعد وجهة مثالية مناسبة لقضاء العطلة العائلية المستقبلية. وأبرز موقع headout الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، في تقريره معالم نهضة دبي التي حققتها بزمن قياسي لتغدو واحدة من أفخم الوجهات في العالم لقضاء العطلات، وتعد حالياً واحدة من أكثر الأماكن شعبية لجميع أنواع المسافرين، مضيفاً أنها قامت بإنجاز يستحق الثناء والتقدير لتطوير المدينة لتناسب أذواق وتفضيلات الناس.

وأضاف التقرير أن دبي وجهة تشتهر بمراكز التسوّق والهندسة المعمارية وناطحات السحاب العملاقة والمواقع التراثية، راسماً صورة جميلة للمدينة بما تعج به من أنشطة يمكن القيام بها لقضاء عطلة مثالية للجميع.وقال التقرير إن الشتاء هو الوقت الأنسب لزيارة المدينة، حيث يشهد ارتفاعًا حادًا في إقبال السياح وفي حال الرغبة في تحديد أشهر معينة من العام، فإن شهري فبراير ونوفمبر هما أفضل الأوقات لزيارة دبي، لافتاً إلى حالة الأمن التي تتمتع بها دبي، قائلاً إنها واحدة من أكثر المدن أمانًا على مستوى العالم .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز