«صناعات» تمدد ائتمان بـ 267 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «صناعات»، التابعة لـ «القابضة»، إتمام صفقة تمديد تسهيل ائتماني لقرض متجدّد مدته 3 سنوات بقيمة 267 مليون دولار (980.6 مليون درهم) ويحلّ التسهيل الائتماني محلّ قرض استحق في ديسمبر 2019 حيث سيتم استخدامه لدعم الاحتياجات العامة للشركة. وزادت قيمة عروض تمويل التسهيل الائتماني المسعّر بتكلفة تنافسية عن القيمة المبدئية بشكل هائل والتي كانت مقررة بـ 200 مليون دولار وسوف تتولى 12 جهة إقراض توفير التمويل بنسب متباينة.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة «صناعات» ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة»: «تمديد التمويل يعكس ثقة متزايدة من قبل جهات التمويل الإقليمية والعالمية في الوقت الذي تحظى فيه شركاتنا بمكانة راسخة وتنافسية كحجر أساسي في بنية القطاع الصناعي لإمارة أبوظبي نظراً لدورها في دعم تنويع اقتصاد الإمارة».

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