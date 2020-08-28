«الأوراق المالية» تُغرم 3 شركات 150 ألفاً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع جزاءات وغرامات مالية على 3 شركات مرخصة من قبلها بقيمة 150 ألف درهم لمخالفتها الأنظمة والقوانين.

وأوضحت الهيئة أنها فرضت غرامة بواقع 50 ألف درهم على شركة «إليميتس» بعدما تبين وجود عجز في حسابات العملاء، الأمر الذي شكل مخالفة في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع.

وأضافت أنها فرضت غرامة بواقع 100 ألف درهم مناصفة بين شركة «رويال كابيتال» و«انفرا كابيتال» بسبب عدم قيام الشركتين بالتسجيل في النظام الالكتروني التابع لوحدة المعلومات المالية لدى المصرف المركزي وذلك خلال المهلة القانونية المحددة، الأمر الذي شكّل مخالفة لإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

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