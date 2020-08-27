محمد العوضي: الشارقة رائدة في تمكين المرأة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة في دولة الإمارات، وسط اهتمام ورعاية حكومية وترحيب وثقة مجتمعية بدورها ومكانتها، ما أهلها لتصدر المسؤولية في مواقع العمل الوطني جميعها بكل اقتدار، خاصة وأن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وكفاءتها وتميزها في كل المهام التي أسندت إليها، كما تأتي هذه المناسبة تقديراً وعرفاناً بدور ومساهمات ابنة الإمارات في عملية التنمية وتحقيق الإنجازات والطموحات والمكتسبات الحضارية التي نفخر بها، والتي ترسخ مكانة الدولة كنموذج يُحتذى به.

ولفت العوضي، إلى أن إمارة الشارقة رائدة وسباقة على صعيد تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم اللامحدود من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، حيث أصبح للمرأة بصمة نجاح وإنجاز بارزة ومصدر فخر واعتزاز لدى المجتمع نظراً لما حققته من إنجازات ونجاحات نالت إعجاب وإشادة العالم أجمع، منوهاً بأن القيادات النسائية في الدولة أصبحن قوة فعالة ومؤثرة وطاقة خلاقة ومبدعة في مختلف مجالات العمل، من خلال مساهمتهن الرائدة في مسيرة التطوير وحماية مكتسبات الدولة ومنجزاتها في كافة الميادين.

وأشار العوضي، إلى إيلاء غرفة الشارقة أهمية كبرى لزيادة فرص نمو سيدات الأعمال وتمكينهن اقتصادياً، عبر تطوير قدراتهنّ التنافسية، وتهيئة بيئة استثمار بهدف النهوض بالأعمال في الشارقة، مشيداً بالنماذج النسائية الناجحة التي برزت في مجال ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي للإمارة.

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