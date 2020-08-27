عبدالعزيز الشامسي: 66% من الوظائف الحكومية تتولاها المرأة

المصدر: الشارقة - البيان

أشاد عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، بـ «الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف مجالات العمل الوطني سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها من المجالات المتنوعة».

ونوه بالدعم المطلق الذي تتلقاه المرأة من قبل القيادة الرشيدة لتكون شريكاً أساسياً مع أخيها الرجل في بناء الوطن والمساهمة في رفعته وازدهاره، مشيراً إلى أن «المرأة في الإمارات تتبوأ نسبة 66% من الوظائف الحكومية، 30% منها في الوظائف القيادية، كما بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات أكثر من 23 ألف سيدة، يدرن استثمارات تقارب 50 مليار درهم، في حين أن أكثر من 70% من طلبة المدارس والجامعات والكليات في البلاد من النساء، وهذا يدل على الرغبة الشديدة لدى المرأة الإماراتية في الإقبال على العلم بكل مستوياته بوصفه الطريق إلى المستقبل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز