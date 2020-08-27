«غرفة الفجيرة»: إنجازات المرأة الإماراتية تتويج لنا جميعاً

المصدر: الفجيرة - البيان

قال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن يوم المرأة الإماراتية هو احتفال لنا جميعاً بأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فهي القائدة والملهمة التي تدفع بالمرأة الإماراتية للريادة والتميز في المجالات كافة، وهي رمز التسامح والتعايش والمحبة في المجتمع.

وأكد أن كل إنجاز للمرأة الإماراتية هو تتويج لنا جميعاً، مشيداً بدور القيادة الرشيدة التي مكّنت المرأة الإماراتية وجعلتها شريكاً فاعلاً للرجل في كل المجالات، حيث تحتفي الإمارات هذا العام بالإنجازات التي حققتها ابنة الإمارات تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»، والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يتطلب أن تكون ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل والمساهمة فيه جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

وأعرب سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة عن فخره بالمسيرة الناجحة للمرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات في المجال الاقتصادي بالدولة نتيجة للدعم الذي وفرته لها القيادة الرشيدة للدولة، وبما تميزت به المرأة من كفاءة عالية وإرادة قوية للإسهام الفاعل والمؤثر في جهود البناء والتطوير في مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية الشاملة والمستدامة ومساهمتها في صنع مستقبل الدولة.

وذكر الهنداسي أن المرأة الإماراتية تمكّنت من وضع بصمتها في أحد أكثر القطاعات تطوّراً على مستوى العالم، وهو قطاع ريادة الأعمال، ما يعكس قدرتها على التحدي وإصرارها على إثبات جدارتها في الإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

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