«راكز» تُطوّر باقة خاصة لسيدات الأعمال

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن تطوير باقتها الخاصة بسيدات الأعمال والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والتي تم إطلاقها العام الماضي في يوم المرأة الإماراتية بهدف تمكين المزيد من السيدات من تحقيق طموحهن في ريادة الأعمال.

وتضمنت المزايا التي أضافتها راكز لباقة سيدات الأعمال ذات العام الواحد والثلاثة أعوام: نشاطان إضافيان مجانيان وخصم بنسبة 25٪ على تأشيرات العمل والعائلة، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من خدمات القيمة المُضافة والمصممة خصيصاً لدعم سيدات الأعمال.

وأكد رامي جلّاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، على مدار عام، ومنذ الإطلاق الأولي لباقة راكز لسيدات الأعمال، نجحنا في دعم أكثر من 760 سيدة أعمال تتمتع برؤية طموحة لتحقيق قمة التطلعات في ريادة الأعمال، لقد ألهمتنا الزيادة الإيجابية لسيدات الأعمال في تعزيز الباقة وتقديم العديد من المزايا لهن.

وأضاف: «بهذه الباقة تستمر راكز في دعم رائدات الأعمال من الإمارات وجميع البلدان الأخرى مثل الهند والمملكة المتحدة وباكستان والفلبين وفرنسا في مختلف القطاعات والمجالات المتخصصة، مثل أمن المعلومات والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وأسلوب الحياة واستشارات تطوير وهندسة التصميم الداخلي وإدارة المشاريع وكذلك إدارة التسويق وغيرها».

وقالت سيدة الأعمال توشي كوياباشي صاحبة شركة بيلا طوكيو في راكز والمتخصصة في توزيع منتجات الصحة والجمال: إن باقة راكز لسيدات الأعمال كانت الأنسب لي لأنها تُلبي أهدافي بشكل أفضل على المدى البعيد. إن اتخاذي لهذه الخطوة كان قراراً كبيراً وتأكدت لاحقاً بأنه القرار الصائب. أشادت كوياباشي بالإجراءات السريعة والسهلة في استخلاص رخصة التجارة الإلكترونية من راكز وتخليص معاملاتها على الإنترنت باستخدام بوابة الخدمات الإلكترونية.

وأكدت سيدة الأعمال إل دي ليموس، صاحبة شركة أوليكا لتجارة الأزياء بالتجزئة، عن رِضاها الفائق بخدمة العملاء والحوافز المصممة لسيدات الأعمال لتمكين المبتدئات منهن من إطلاق مشاريعهن بتكلفة معقولة.

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