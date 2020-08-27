كريس روبرتس: المرأة قوة دافعة لمسيرة الريادة

المصدر: دبي - البيان

قال كريس روبرتس الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة التزام لإدارة الأصول»: «أثبتت المرأة بأنها شريك حقيقي وقوة دافعة لمسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة. ونستذكر بفخر الإنجازات النوعية والمكتسبات المهمة التي تواصل تحقيقها بنات الإمارات، في ظل التزامهنّ المطلق ببناء مستقبل أكثر ازدهاراً».

وأضاف: «نحن، في المجموعة نؤكد مواصلة التزامنا في خلق المزيد من الفرص لها لتحقيق التقدم المهني، وتزويدها بمنصة تفاعلية تساعدها على تطوير مهاراتها وخبراتها للوصول إلى أعلى مستويات التميّز والريادة. ونؤمن من جانبنا بأهمية تعزيز القيمة المحلية المضافة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية الراسخة لدينا، ونتطلع إلى المضي قدماً في مسيرة تمكين الكفاءات الوطنية، والتي كان لها الدور الأكبر في دعم مساعينا المستمرة لخلق بيئة داخلية محفزة على الإبداع والابتكار والتميّز، بما ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع ككل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز